MLB, cadono Giants e Red Sox

Vincono quattro delle prime sei della classe nella notte della MLB.

Tutto facile per Tampa Bay e White Sox, mentre cade a sorpresa San Francisco, sconfitta nettamente sul diamante dei Nationals e giunta al terzo ko nelle ultime cinque partite.

Una sconfitta che costa l’avvicinamento in classifica dei Los Angeles Dodgers, che hanno piegato a fatica i Texas Rangers, e di Oakland, ma non quello dei Red Sox, travolti in casa da Toronto.

San Diego e Atlanta spezzano le rispettive serie nere battendo Mets e Marlins. Angels in volo grazie alla sesta vittoria consecutiva.

I risultati della notte:

Washington Nationals-San Francisco Giants 5-0

Philadelphia Phillies-New York Yankees 7-0

Tampa Bay Rays-Baltimore Orioles 7-1

New York Mets-San Diego Padres 3-7

Miami Marlins-Atlanta Braves 4-6

Detrot Tigers-Chicago White Sox 1-4

Cleveland Indians-Seattle Mariners 2-6

Cincinnati Reds-Colorado Rockies 6-2

Boston Red Sox-Toronto Blue Jays 4-18

Minnesota Twins-Houston Astros 3-14

Milwaukee Brewers-Pittsburgh Pirates 5-2

Oakland Athletics-Kansas City Royals 6-3

Los Angeles Dodgers-Texas Rangers 5-3

Arizona Diamondbacks-Los Angeles Angels 3-10

Chicago Cubs-St.Louis Cardinals 2-0

Classifica (prime posizioni): Tampa Bay Rays (42-24), Chicago White Sox (41-24), San Francisco Giants (40-25), Los Angeles Dodgers (39-26), Oakland Athletics (40-27), Boston Red Sox (39-27), Milwaukee Brewers, Chicago Cubs (38-27).

OMNISPORT | 14-06-2021 08:49