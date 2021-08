MLB: cadono Rays e Giants, i Dodgers vedono la vetta

Rallenta la corsa di Tampa Bay, che si ferma dopo quattro successi consecutivi, sconfitta in casa dai Red Sox in uno scontro al vertice che accorcia la classifica dell’American League. Anche le altre grandi infatti approfittano del ko della squadra di Kevin Cash, a cominciare da Houston proseguendo con i New York Yankees, travolgenti contro Minnesota e giunti all’ottavo successo consecutivo.

Medesima striscia vincente anche per Atlanta e soprattutto Los Angeles Dodgers che superano i Mets e avvicinano sempre più il primato nella National League dei San Francisco Giants, che contro Oakland rimediano la seconda sconfitta consecutiva. Vittoria da playoff per Cincinnati.

I risultati della notte.

Chicago Cubs-Kansas City Royals 2-6

Baltimore Orioles-Atlanta Braves 0-3

New York Yankees-Minnesota Twins 10-2

Toronto Blue Jays-Detroit Tigers 1-4

Boston Red Sox-Texas Rangers 6-0

Cincinnati Reds-Miami Marlins 5-3

Cleveland Indians-Los Angeles Angels 9-1

Tampa Bay Rays-Chicago White Sox 5-7

Houston Astros-Seattle Mariners 12-3

Milwaukee Brewers-Washington Nationals 1-4

St.Louis Cardinals-Pittsburgh Pirates 0-4

Colorado Rockies-Arizona Diamondbacks 9-4

Oakland Athletics-San Francisco Giants 4-1

Los Angeles Dodgers-New York Mets 3-2

San Diego Padres-Philadelphia Phillies 3-4

OMNISPORT | 21-08-2021 08:36