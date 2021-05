MLB: Giants e Rays inarrestabili

Successo più sofferto del previsto per Boston, che piega di misura Toronto. I Red Sox si confermano quindi terza forza alle spalle dei White Sox e degli inarrestabili Giants: San Francisco travolge in trasferta i Reds infilando la quinta vittoria consecutiva. Per Cincinnati, invece, le sconfitte consecutive sono adesso quattro.

Striscia ancora più lunga per Tampa Bay: i Rays passeggiano a Baltimora conquistando il settimo successo di fila. Confermano il buon momento anche i Dodgers, che hanno la meglio di misura sui Diamondbacks

I risultati:

Cincinnati Reds-San Francisco Giants 4-19

Baltimore Orioles-Tampa Bay Rays 1-10

Texas Rangers-New York Yankees 0-2

Philadelphia Phillies-Miami Marlins 0-6

Los Angeles Angels-Minnesota Twins 3-6

Atlanta Braves-Pittsburgh Pirates 4-6

Toronto Blue Jays-Boston Red Sox 7-8

Los Angeles Dodgers-Arizona Diamondbacks 3-2

