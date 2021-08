MLB: i White Sox battono i Cubs nella sfida di Chicago

Ecco i risultati delle sedici partite MLB giocate nella notte. Spiccano i successi nei “derby” di Chicago e di Los Angeles, nel primo i White Sox hanno vinto per la seconda volta in due giorni contro gli eterni rivali dei Cubs, nel secondo i Dodgers riscattano la sconfitta di 24 ore prima piegando gli Angels. Settimo successo consecutivo per i Phillies, San Francisco torna a vincere.

New York Yankees-Seattle Mariners 5-4

Chicago Cubs-Chicago White Sox 0-4

Toronto Blue Jays-Boston Red Sox 1-0 (7 inning)

Philadelphia Phillies-New York Mets 5-3

Oakland Athletics-Texas Rangers 12-3

Baltimore Orioles-Tampa Bay Rays 3-12

Toronto Blue Jays-Boston Red Sox 1-2 (8 inning)

Cleveland Indians-Detroit Tigers 1-2

Houston Astros-Minnesota Twins 4-0

Cincinnati Reds-Pittsburgh Pirates 11-3

Milwaukee Brewers-San Francisco Giants 6-9 (11 inning)

St. Louis Cardinals-Kansas City Royals 5-2

Atlanta Braves-Washington Nationals 2-3

Colorado Rockies-Florida Marlins 7-4

San Diego Padres-Arizona Diamondbacks 6-2

Los Angeles Dodgers-Los Angeles Angels 5-3

OMNISPORT | 08-08-2021 08:12