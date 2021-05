MLB: Kansas City non sa più vincere

Ennesimo ko per Kansas City che inanella l’ottava sconfitta consecutiva. Contro i Royals, vincono i Chicago White Sox 9-3 confermandosi seconda forza dell’American League. Proseguono nel loro ottimo momento di forma anche i Red Sox: Boston supera infatti Baltimore cogliendo il quarto successo di fila e mantenendo così la vetta della classifica.

Per gli Orioles invece terzo ko di fila e terz’ultimo posto in classifica. Oakland perde contro Tampa Bay, mentre vincono e convincono New York e Cleveland. Gli Yankees hanno la meglio su Washington (3-2), gli Indians su Cincinnati (9-2).

Infine nuova vittoria per gli Houston Astros che superano 7-4 i Toronto Blue Jays e nuovo ko per i Twins sconfitti a Detroit dai Tigers 7-3.

Los Angeles Angels-Los Angeles Dodgers 2-1

Oakland Athletics-Tampa Bay Rays 3-4

San Francisco Giants-San Diego Padres 1-11

Texas Rangers-Seattle Mariners 10-2

Chicago Cubs-Pittsburgh Pirates 5-6

St.Louis Cardinals-Colorado Rockies 2-0

Houston Astros-Toronto Blue Jays 7-4

Kansas City Royals-Chicago White Sox 3-9

Miami Marlins-Milwaukee Brewers 1-2

New York Mets-Arizona Diamondbacks 4-2

Baltimore Orioles-Boston Red Sox 3-4

New York Yankees-Washington Nationals 3-2

OMNISPORT | 10-05-2021 09:26