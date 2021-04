MLB: primo successo dei Red Sox; volano gli "Angels" di Los Angeles

Primo successo stagionale per Boston dopo tre sconfitte consecutive: i Red Sox battono 11-2 Tampa Bay che incappa nel secondo ko stagionale dopo la sconfitta contro Miami. Riscatto importante anche da parte di New York che supera Baltimore per 7-0. Per gli Orioles prima sconfitta del campionato dopo tre vittorie consecutive.

Termina con una vittoria degli Angeles il big match tra Los Angeles e Huston: entrambe le squadre erano a punteggio pieno, ma questa notte sono stati i padroni di casa ad avere la meglio per 7-6. Perdono ancora gli Oakland Athletics sconfitti dai Los Angeles Dodgers che, dopo la sconfitta nella gara d’esordio contro Colorado, hanno collezionato la quarta vittoria consecutiva.

New York Yankees – Baltimore Orioles 7-0

Cincinnati Reds – Pittsburgh Pirates 5-3

Miami Marlins – St.Louis Cardinals 1-4

Philadelphia Phillies – New York Mets 5-3

Boston Red Sox – Tampa Bay Rays 11-2

Chicago Cubs – Milwaukee Brewers 5-3

Los Angeles Angels – Houston Astros 7-6

Oakland Athletics – Los Angeles Dodgers 3-10

San Diego Padres – San Francisco Giants 2-3

Seattle Mariners – Chicago White Sox 0-6



OMNISPORT | 06-04-2021 09:30