MLB: Red Sox e White Sox a valanga, male i Dodgers

Tampa Bay batte per la seconda volta i Tigers e prosegue il testa a testa con i Giants nella corsa al ruolo di prima testa di serie in vista delle World Series. La notte italiana in MLB ha sorriso alle grandi, tutte vittoriose, a parte i Dodgers, ko contro Cincinnati dopo sei vittorie consecutive.

A poco più di due settimane dalla fine della regular season, quindi, la classifica si allunga, ma la corsa al titolo tutt’altro che platonico di miglior squadra della Lega sembra ristretta al testa a testa tra Rays e San Francisco (i Giants battono Atlanta inguaiandola nella corsa alla post season), senza però trascurare i Milwaukee Brewers terzo incomodo di lusso.

Vittorie facili facili intanto per White Sox e Red Sox, mentre cade ancora Toronto, sconfitta a sorpresa da Minnesota, nonostante i Twins siano ormai fuori dai giochi.

I risultati della notte:

New York Yankees-Cleveland Indians 8-0

Washington Nationals-Colorado Rockies 8-9

Toronto Blue Jays-Minnesota Twins 3-7

Boston Red Sox-Baltimore Orioles 7-1

Cincinnati Reds-Los Angeles Dodgers 3-1

Miami Marlins-Pittsburgh Pirates 1-2

New York Mets-Philadelphia Phillies 3-4

Tampa Bay Rays-Detroit Tigers 7-4

Texas Rangers-Chicago White Sox 0-8

Houston Astros-Arizona Diamondbacks 4-3

Kansas City Royals-Seattle Mariners 2-6

Milwaukee Brewers-Chicago Cubs 8-5

St.Louis Cardinals-San Diego Padres 8-2

Los Angeles Angels-Oakland Athletics 4-5

San Francisco Giants-Atlanta Braves 6-5

OMNISPORT | 18-09-2021 08:32