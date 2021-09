MLB: secondo ko di fila per i Tampa Rays

Secondo ko di fila per i primi della classe in American League. Tampa Bay perde in casa contro Boston ma rimane in vetta alla classifica visto anche il contemporaneo ko di Houston di ieri che segue proprio i Rays.

Bella vittoria esterna per Cleveland: gli Indians espugnano Kansas City e vincono 4-2. Vittoria esterna anche per Atlanta: i Braves escono vincitori in Colorado contro i Rockies col punteggio di 6-5.

Stesso risultato per la vittoria dei Cubs contro Pittsburgh, mentre prosegue il momento magico dei Mets giunti al loro quinto successo consecutivo. New York vince infatti 4-3 in casa contro Miami.

Reazione Giants: San Francisco batte in casa i MIlwaukee Brewers per 5-1 nel big match della serata. Infine due vittorie esterne: Oakland si impone a Detroit 8-6 mentre Philadelphia ha la meglio su Washington per 7-6.

RISULTATI

Tampa Bay Rays-Boston Red Sox 0-4

Kansas City Royals-Cleveland Indians 2-4

New York Mets-Miami Marlins 4-3

Chicago Cubs-Pittsburgh Pirates 6-5

Colorado Rockies-Atlanta Braves 5-6

San Francisco Giants-Milwaukee Brewers 5-1

Detroit Tigers-Oakland Athletics 6-8

Washington Nationals-Philadelphia Phillies 6-7



OMNISPORT | 03-09-2021 09:08