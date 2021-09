MLB: settima vittoria consecutiva per Boston

Settimo successo di fila per i Red Sox. Boston con un esplicito 12-5 batte i New York Mets e si conferma una delle squadre più in forma di questo momento in American League.

Belle vittorie anche per Houston, Seattle e Detroit: tutte e tre le formazioni sono alla loro quarta vittoria consecutiva. Gli Astros espugnano Los Angeles per 9-5; vittoria esterna anche per Seattle dove i Mariners hanno la meglio per 4-1 su Oakland; Detroit invece piega in casa per 5-3 i White Sox di Chicago.

In vetta alla classifica Tampa ha la meglio su Toronto (7-1) mentre in fondo all’American League Texas trova il quarto ko consecutivo nella sconfitta contro gli Yankees.

In National League si registra l’undicesima vittoria consecutiva per St. Luis: i Cardinals espugnano Milwaukee (quarto ko di fila) e proseguono nel loro momento d’oro.

RISULTATI

Miami Marlins-Washington Nationals 5-7

New York Yankees-Texas Rangers 7-3

Philadelphia Phillies-Baltimore Orioles 4-3

Boston Red Sox-New York Mets 12-5

Chicago Cubs-Minnesota Twins 4-5

Milwaukee Brewers-St.Louis Cardinals 2-10

Colorado Rockies-Los Angeles Dodgers 10-5

Los Angeles Angels-Houston Astros 5-9

Arizona Diamondbacks-Atlanta Braves 2-9

Oakland Athletics-Seattle Mariners 1-4

San Diego Padres-San Francisco Giants 6-8



OMNISPORT | 23-09-2021 09:16