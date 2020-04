MLB, si gioca tutti a Phoenix

Come riferito da ESPN, l'MLB sta tentando, in tutte le maniere, di scendere in campo (ovviamente a porte chiuse). La soluzione più caldeggiata è quella di giocare tutte le partite a Phoenix, "sequestrando" diversi hotel nelle vicinanze dello stadio.

Tutte le franchigie si darebbero appuntamento a Phoenix e li si disputerebbe l'intera stagione MLB. Chiaramente, massima attenzione alla questione sanitaria, con controlli a tappeto ed ogni giocatore e membro dello staff.

SPORTAL.IT | 07-04-2020 07:40