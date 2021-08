MLB: Tampa Bay inarrestabile, Brewers sempre più su

Ottava vittoria consecutiva per Tampa Bay, sempre più salda in vetta alla classifica dell’American League: la squadr di Cash liquid anche i Red Sox e mantiene un buon vantaggio su Houston e Chicago, entrambe vittoriose.

Terzo ko di fila invece per gli Yankees, costretti a guardarsi le spalle in chiave playoff.

Grandi in difficoltà anche nella National League: perdono Atlanta e Cincinnati (terzo ko di fila per i Reds), ma soprattutto i Giants, alla terza sconfitta nelle ultime cinque partite. Pesante il rovescio interno contro i Brewers, che tengono il passo dei Dodgers e non sono ormai lontani dal primato dei Giants.

I risultati della notte:

La squadra di liquida anche i Red Sox

Detroit Tigers-Minnesota Twins 2-3

Cincinnati Reds-St.Louis Cardinals 1-3

Washington Nationals-Philadelphia Phillies 4-7

Toronto Blue Jays-Baltimore Orioles 7-3

Tampa Bay Rays-Boston Red Sox 6-1

Texas Rangers-Colorado Rockies 4-3

Los Angeles Angels-New York Yankees 8-7

Arizona Diamondbacks-San Diego Padres 5-7

San Francisco Giants-Milwaukee Brewers 1-3

Los Angeles Dodgers-Atlanta Braves 5-3

Seattle Mariners-Houston Astros 3-4

OMNISPORT | 31-08-2021 08:20