MLB: Toronto sempre più su, Yankees nel baratro

Solo otto partite nella notte italiana per il campionato statunitense di baseball che si avvicina a grandi passi alla fine della regular season, fissata per il 3 ottobre. Cinque i successi casalinghi, le uniche tre formazioni capaci di vincere in trasferta sono state i Colorado Rockies sul diamante dei Philadelphia Phillies, Kansas City, travolgente a Baltimora e Toronto passata a New York contro gli Yankees.

E se le prime due vittorie non dovrebbero bastare a chi le ha ottenute per inserirsi nella lotta per i playoff, i Blue Jays si confermano la squadra più in forma della Lega con l’ottava vittoria consecutiva, quattro delle quali di fila proprio contro gli Yankees, ko invece da sei partite: sorpasso ormai in vista.

Bene anche Oakland contro i White Sox e Atlanta che ha la meglio su Washington e, insieme a Milwaukee, si avvicina ai Dodgers.

I risultati della notte:

St.Louis Cardinals-Los Angeles Dodgers 2-1

Oakland Athletics-Chicago White Sox 3-1

Cleveland Indians-Minnesota Twins 4-1

Miami Marlins-New York Mets 3-2

Baltimore Orioles-Kansas City Royals 0-6

New York Yankees-Toronto Blue Jays 4-6

Philadelphia Phillies-Colorado Rockies 3-4

Atlanta Braves-Washington Nationals 7-6

OMNISPORT | 10-09-2021 07:39