MLB: volano gli Yankees

Terza vittoria consecutiva di New York a Boston contro i Red Sox e sesta in generale. Gli Yankees vincono ancora espugnando il Fenway Park per 6-3, conquistano il quarto posto in American League e fanno precipitare al quinto Boston che incappa invece nel terzo ko di fila.

Quarto successo consecutivo per i leader della classifica. Tampa Bay ne vince tre su tre contro i Miami Marlins ed è sempre più prima. Problemi per Houston invece che incappa nella quarta sconfitta di fila, la terza contro Oakland.

In National League bene le prime due della classe: San Francisco fa tre su tre contro Colorado mentre Milwaukee ha la meglio sui Nets.

Sedicesima vittoria consecutiva invece per St Luis: i Cardinals salgono al quinto posto dopo aver vionto la quarta gara di fila a Chicago contro i Cubs.

RISULTATI

Boston Red Sox-New York Yankees 3-6

Arizona Diamondbacks-Los Angeles Dodgers 0-3

San Diego Padres-Atlanta Braves 3-4

Los Angeles Angels-Seattle Mariners 1-5

Oakland Athletics- Houston Astros 4-3

Colorado Rockies-San Francisco Giants 2-6

Chicago Cubs-St.Louis Cardinals 2-4

Milwaukee Brewers-New York Mets 8-4

Minnesota Twins-Toronto Blue Jays 2-5

Cincinnati Reds-Washington Nationals 9-2

Cleveland Indians-Chicago White Sox 2-5

Tampa Bay Rays-Miami Marlins 3-2

Baltimore Orioles-Texas Rangers 4-7

Philadelphia Phillies-Pittsburgh Pirates 0-6

Detroit Tigers-Kansas City Royals 1-2



OMNISPORT | 27-09-2021 09:08