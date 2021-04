MLB: Yankees e Dodgers perdono all'esordio

E’ iniziato il campionato americano di Baseball e sono arrivate le prime sorprese con il ko degli Yankees e quello dei campioni in carica dei Dodgers.

New York è ovviamente una tra le squadre favorite alla vittoria del titolo finale, ma all’esordio si è fatta sorprendere da Toronto: i Blue Jays si sono imposti per 3-2 allo Yankee Stadium. Battesimo negativo anche per i Dodgers sconfitti dai Colorado Rockies 8-5.

Belle vittorie per Houston Astros (8-1 sugli Oakland Athletics), St. Louis Cardinals (11-6 sui Cincinnati Reds) e Kansas City Royals (14-10 sui Texas Rangers). Sconfitte di misura invece per San Francisco (7-8 contro Seattle), Chicago White Sox (3-4 contro Los Angeles Angeles) e Miami (0-1 contro i Tampa Bay Rays).

02.04. 04:10

Seattle Mariners – San Francisco Giants 8-7

02.04. 04:07

Oakland Athletics – Houston Astros 1-8

02.04. 04:05

Los Angeles Angels – Chicago White Sox 4-3

01.04. 22:10

Cincinnati Reds – St.Louis Cardinals 6-11

01.04. 22:10

Colorado Rockies – Los Angeles Dodgers 8-5

01.04. 22:10

Kansas City Royals – Texas Rangers 14-10

01.04. 22:10

Miami Marlins – Tampa Bay Rays 0-1

01.04. 22:10

San Diego Padres – Arizona Diamondbacks 8-7

01.04. 21:05

Philadelphia Phillies – Atlanta Braves 3-2

01.04. 20:20

Chicago Cubs – Pittsburgh Pirates 3-5

01.04. 20:10

Milwaukee Brewers – Minnesota Twins 6-5

01.04. 19:10

Detroit Tigers – Cleveland Indians 3-2

01.04. 19:05

New York Yankees – Toronto Blue Jays 2-3

OMNISPORT | 02-04-2021 13:40