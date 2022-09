MLS, brutta sconfitta dei Los Angeles FC di Chiellini

11-09-2022 08:12

Momento non facile per i Los Angeles FC. In un match chiave per la Western Conference, la squadra di Chiellini è stata battuta per 2-1 dall’FC Dallas. Andati in vantaggio con il solito Arango, i Los Angeles FC (in 10 uomini dal 13′ del primo tempo per l’espulsione di Hollingshead), hanno subito la rimota dell’FC Dallas. Decisiva la doppietta di Ferreira in 3′ di gioco (78′ e 81′).

Un brutto passo falso per Chiellini e compagni che, perdendo contro l’FC Dallas, hanno incassato la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite disputate. Nonostante tutto, i Los Angeles FC sono ancora la primo posto della Western Conference. Chiaramente, in ottica post season, servirà un’inversione di rotta.