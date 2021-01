Il futuro di Ozil potrebbe essere negli Stati Uniti, in MLS. Il DC United sarebbe pronto a tutto per avere la stella attualmente in forza all’Arsenal (accostato anche alla Juventus). L’offerta sarebbe stellare.

La proposta sarebbe davvero allettante. Ozil diventerebbe il testimonial numero uno del DC United, con tanto di possibilità di usare personalmente i diritti d’immagine e pure uno spazio all’interno dello stadio per la sua linea di caffè.

OMNISPORT | 06-01-2021 10:02