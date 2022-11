MLS, duello per ingaggiare Cristiano Ronaldo

02-11-2022 22:20

Nonostante la momentanea tregue pre-Mondiale, l’avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United, squadra nella quale è tornato la scorsa stagione dopo aver lasciato la Juventus, è ormai giunta alla fine.

Per gennaio stanno impazzando le speculazioni sul futuro del portoghese cinque volte Pallone d’Oro. Si parla di Sporting Lisbona per rimanere in Europa, anche se in questo caso CR7 dovrebbe rivedere ampiamente al ribasso le sue pretese economiche. Al momento l’unica altra ipotesi è l’MLS.

Nello specifico, come riporta il Los Angeles Times e ripreso da calciomercato.com, Los Angeles Galaxy e Los Angeles FCsono pronte al derby per portare CR7 negli States.