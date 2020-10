MLS: l'Inter Miami vince nel segno di Higuain

Si è fatto attendere fino alla terza partita. Dopo un rigore sbagliato e un assist, Gonzalo Higuain ha finalmente trovato il primo gol in MLS con la maglia dell’Inter Miami. E non di certo un gol banale. Nella partita che la sua squadra ha vinto contro i New York Red Bull in trasferta (peraltro, i primi tre punti da quando il Pipita gioca in Florida), l’ex Napoli e Juve ha segnato la rete decisiva per l’1-2 finale.

Lo ha fatto con una punizione di mezzo esterno collo che è andata a infilarsi alle spalle dell’incolpevole Jensen, battuto da una traiettoria imprendibile. Il Pipita ha giocato 84 minuti prima di essere sostituito. La sua squadra tornerà nuovamente in campo nel giro di due giorni, per migliorare un bilancio che la vede soltanto al terzultimo posto della Eastern Conference, con 14 punti in 16 partite.

OMNISPORT | 08-10-2020 07:50