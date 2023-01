Mma, paura per McGregor: investito in bici da un'auto

Grande spavento per il noto lottatore, che è uscito incredibilmente illeso dall'incidente.

27-01-2023 21:08

Grande paura per Conor McGregor. L’ex campione dei pesi leggeri e dei pesi piuma è stato investito da un’auto a tutta corsa mentre si stava allenando con la sua bicicletta. Il lottatore ha raccontato che l’automobilista, accecato dal sole, non ha visto la bicicletta e l’ha travolto da dietro.

Sui social, dove è seguito da milioni di fan in tutto il mondo, Conor McGregor ha raccontato la vicenda in presa diretta: “Mi è passato sopra a tutta velocità. Grazie a Dio non era ancora la mia ora. E grazie anche al wrestling e al judo. Avere una tale consapevolezza del corpo mi ha aiutato. Grazie a Dio la mia ora non era ancora arrivata”.

Dopo il brutto incidente, McGregor è stato trasportato in ospedale proprio dall’uomo che l’ha investito: “Stai tranquillo amico, sarei potuto morire ma sono ancora qua”, così l’irlandese ha rassicurato l’autista.

Incredibilmente, McGregor è uscito illeso dall’incidente, riportando solo qualche graffio.