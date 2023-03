Mma, tutto pronto per il ritorno di Jon Jones

Per tanti l'americano è il miglior lottatore Ufc della storia.

L’Ufc è pronta per riaccogliere Jon Jones, per tanti il più grande lottatore delle mma della storia. L’americano non combatte da tre anni e il 4 marzo si attende una notte storica per l’organizzazione statunitense.

Bisogna tornare al 2020, precisamente all’8 febbraio, per vedere Jon Jones in gabbia Ufc. Tre anni di assenza per il goat dei pesi massimi leggeri e ritenuto uno dei più forti e discussi fighter che siano mai entrati in un ottagono. Già perché le accuse di doping hanno macchiato un po’ la sua carriera. Il guerriero classe 1987 adesso è pronto a tornare e a dimostrare a tutti che nulla è cambiato.

Jon Jones lo farà in grande stile, per la cintura lasciata vacante da Francis Ngannou nei pesi massimi UFC. Dopo 26 vittorie, 1 sconfitta per squalifica e 1 no contest, l’americano affronterà Ciryl Gane per un match che si prospetta alla pari.

Qualche tempo fa, il coach di Jon Jones ha mandato un messaggio chiaro agli avversari: “Non ho alcun dubbio, nessuno è come Jon Jones nei pesi massimi. Nessuno è così dinamico, così veloce, così dotato in tutte le discipline. Il suo QI è fuori scala. E non voglio dire che gli altri non siano intelligenti, ma il QI di Jon e la sua comprensione della lotta sono diversi da quelli di chiunque altro al mondo”. Vedremo se coach Gibson avrà ragione, Gane è desideroso di smentirlo.