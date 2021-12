Modric: "Non mi sento 30 anni, Ancelotti spettacolare"

08-12-2021 14:47

Luka Modric è stato eletto miglior giocatore del match di Champions League contro l’Inter. Il croato, sul sito del club, ha parlato del suo stato di forma: “Mi sento davvero bene, non devo guardare alla mia età ma solo a concentrarmi sulle mie prestazioni e su quello che faccio in campo. L’età sta diventando un problema sempre meno con il passare degli anni perché i giocatori sono in grado di allungare le loro carriere. Mi sembra di non aver ancora raggiunto i 30”.

Su Ancelotti, Modric ha aggiunto: “E’ spettacolare sia come allenatore che come persona. La sua gestione del gruppo è meravigliosa e credo che si veda nei risultati e nel gioco espresso dalla squadra. Siamo molto contenti di lui, ci dà tanta tranquillità e fiducia, anche parlando con noi. Questo ci aiuta anche in campo. Resta ancora da tanto da fare, siamo solo a metà stagione. Dobbiamo continuare a dare tutto, partita dopo partita, con la speranza di riuscire a vincere qualcosa”.

