Modric, rinnovo col Real in arrivo

Modric non è più sul mercato (con buona pace dell'Inter). Come riportato da Marca, il croato è ad un passo dal rinnovare il contratto con il Real Madrid, attualmente in scadenza nel giugno del 2020. Si parla di un prolungamento di una stagione, a cifre importanti.

Classe 1985, il Pallone d'Oro in carica, con il nuovo contratto, resterebbe blanco fino all'età di 36 anni. Di fatto, chiudendo la sua carriera al Real Madrid, come aveva auspicato in più occasioni (indossa la casacca blanca dal 2012).

SPORTAL.IT | 22-02-2019 09:00