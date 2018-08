Modric, Spalletti fa un passo indietro

Non è una marcia indietro, ma dopo quel “se arrivasse Modric saremmo fortissimi”, Luciano Spalletti sceglie un profilo più basso per rispondere alle domande sul possibile acquisto del regista del Real Madrid. Giovedì sarà il giorno decisivo, ma a poche ore dalla firma sul rinnovo fino al 2021 il tecnico nerazzurro si è detto soddisfatto di quanto la società gli ha messo a disposizione: “Speranze ancora per Modric? Dovete chiederlo al direttore, io non so niente del mercato e sono gia' molto contento di quelli che ho a disposizione, sono i calciatori che avrei voluto avere" ha detto Spalletti a 'Sky Sport'.

"Il rinnovo? Fa piacere che da parte della società ci sia stata questa fiducia – ha aggiunto Spalletti – Sono nel posto dove voglio essere perché se non ci sono le condizioni per fare bene, non mi accontento. Adesso iniziamo a lavorare in maniera seria per restituire un po' di affetto a queste persone e a questi colori, ma se non ottieni i risultati, se non porti a casa quello che tutti si aspettano, devi lasciare, è sempre successo così”.



SPORTAL.IT | 14-08-2018 22:05