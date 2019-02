Moggi, critica ad Allegri: con Ronaldo ha sbagliato

La Juventus continua la sua incredibile striscia vincente in campionato, con il successo per 1-0 a Bologna firmato da Paulo Dybala che sembra essere finalmente ritornato a segnare. Se le cose vanno benissimo quando si tratta di Serie A non si può dire lo stesso nelle coppe, dove i bianconeri hanno fatto molta più fatica e se in coppa Italia sono stati eliminati dall’Atalanta in Champions League rischiano di essere buttati fuori da parte dell’Atletico Madrid.

Allegri bacchettato – Secondo Luciano Moggi qualche errore lo ha commesso anche l’allenatore della Vecchia Signora, difatti nel suo editoriale scritto su Libero si legge: “Ronaldo a Bologna ha giocato male. Noi siamo i primi a sostenere che in Coppa non se ne può fare a meno ed è proprio per questo che farlo riposare sarebbe stato salutare tenendo anche conto del +13 sul Napoli. Nessuno avrebbe gridato allo scandalo, né noi vogliamo sostituirci ad Allegri che, tra l’altro, non merita le critiche che gli sono state rivolte dopo Madrid”.

Titoli di coda – Proprio per quanto riguarda il tecnico del resto non aiutano le voci che oramai lo danno in partenza verso l’Inghilterra, anzi trovano conferma le voci sull’addio di Allegri nel caso non arrivasse un successo nella massima competizione europea. Se fosse realmente così sarebbe la chiusura di un ciclo comunque vincente per il club piemontese, che con un altro scudetto che sembra oramai ad un passo rafforzerebbe un record già ineguagliabile. Purtroppo però manca sempre la ciliegina sulla torta.

SPORTEVAI | 26-02-2019 10:04