Momblano rivela preparatore Juve, tifosi sul piede di guerra

Uno dei guai che hanno limitato la Juventus in questi anni, penalizzandola in campo europeo, sono stati anche i tanti infortuni che puntualmente hanno ristretto la rosa nei momenti decisivi. Detiene quasi il record di ospiti dell’infermeria il club campione d’Italia e in tanti hanno sempre colpevolizzato i metodi di allenamento di Allegri e del suo staff di preparatori. Si pensava pertanto a una rivoluzione anche in questo campo ma arrivano notizie diverse in tal senso, come spiega Luca Momblano.

IL TWEET – Il giornalista esperto del mondo bianconero scrive su twitter: “Mi confermano che il preparatore atletico Juve sul campo (con supervisione scientifica del prof. Sassi) sarà quindi Andrea Pertusio, dipendente Juventus già nello staff di Allegri. Primi contatti diretti con Sarri nelle ultime 48 ore”. Immediate – e sconfortate – le repliche dei tifosi sui social: “Siamo rovinati, anche quest’anno 50 infortuni” o anche: “Pazzesco l’unico che andava rimosso prima di tutti”.

LE REAZIONI – Fioccano commenti quasi tutti negativi al riguardo: “Male…non ci sono bastati i risultati degli ultimi 2 anni??? Siamo scoppiati a Marzo!” o anche: “Sognavano Bertelli… E c ritroviamo con Pertusio… Altri 60 infortuni quest anno” oppure: “Se avessero fatto piazza pulita sarebbe stato molto meglio”. La preoccupazione in casa bianconera è forte: “Quello che ha portato una rosa incredibilmente forte con le gambe molle nelle partite importanti? Cioè anche quest’anno vogliamo far ridere i polli?. Ridicoli” o anche: “E’ inutile. La Juventus non impara mai dai propri errori” e addirittura: “Non fa altro che far rompere i giocatori, fossi in Sarri mi dimetterei subito”. Poche, ma ci sono, le voci discordanti: “Non è detto che ci saranno gli stessi infortuni, anche perché i metodi di allenamento saranno diversi, anche quello conta” e anche: “Era membro dello staff della Juve, aggiunto per volontà della Juve a quello di Allegri e poi conta molto cosa gli indica l’allenatore: infatti Sarri sia al Napoli che al Chelsea non ha avuto infortuni e ed erano due preparatori diversi”.

SPORTEVAI | 27-06-2019 11:27