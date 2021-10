Monaco-Lione in Cina, Genesio ironizza: "Andiamo su Marte"

22-10-2021 22:10

Dopo la Liga negli Stati Uniti, un altro campionato sta pensando di cambiare la sede di una partita ufficiale: è la Ligue 1, che starebbe studiando un possibile trasferimento in Cina, per la precisione a Shanghai, del match della 23ª giornata tra Monaco e Olympique Lione.

La federazione sta seriamente valutando l’idea per valorizzare il campionato anche all’estero e offrire visibilità internazionale, oltre che aumentare i ricavi. Non tutti però sembrano d’accordo, tra questi anche Bruno Genesio, tecnico del Rennes, ex proprio del Lione.

In conferenza stampa l’allenatore ha proposto un’altra meta alternativa per la partita. “Su Marte, andiamo su Marte”.

Genesio ha mostrato tutte le sue perplessità per una decisione che porterebbe due squadre a dover giocare dall’altra parte del mondo a febbraio, in mezzo a tutti gli impegni. “Capisco che i nostri dirigenti stiano cercando soluzioni ai problemi finanziari dei club, ma non sono sicuro di cosa possa portare andare a giocare un partita di Ligue 1 in Cina. Buona fortuna agli allenatori per il viaggio e per il recupero fisico”.

OMNISPORT