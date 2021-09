Monaco, Mike James si presenta: “Voglio vincere quante più partite possibile”

Dopo l’ultima esperienza ai Nets e le tante voci sul suo futuro, Mike James ha deciso alla fine di accasarsi in Francia dove quest’anno difenderà i colori del Monaco.

“Cercavo davvero una sfida diversa ed emozionante. Volevo iniziare qualcosa di nuovo rispetto a quello che ho già sperimentato durante la mia carriera. Per me è una vera opportunità per iniziare una nuova avventura e per dimostrare quanto valgo come giocatore in questo bellissimo posto che è il Monaco” ha spiegato ai canali ufficiali del club del Principato.

“Il mio obiettivo è vincere più partite possibili ed essere molto competitivo in EuroLeague. Sono molto felice di unirmi al Monaco e non vedo l’ora di fare ciò che amo in Francia, in un’atmosfera fantastica. Non vedo l’ora di unirmi ai ragazzi e scoprire la squadra, sperando di fare grandi cose per il basket monegasco. Siamo outsider, ma vengo qui per portare il gruppo al massimo livello possibile” è l’ambizione del classe 1990 di Portland.

OMNISPORT | 18-09-2021 11:43