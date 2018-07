Mondiale: ecco la Top 11

Terminata la Coppa del Mondo, è tempo di eleggere i migliori undici della competizione che ha visto trionfare la Francia.

Ecco quindi che i francesi presenti sono ben cinque: Pavard, Varane, Kantè e i due attaccanti Mbappè e Griezmann. A completare la formazione ci sono Courtois, Vida, Modric, Rakitic, Rebic e Hazard.

L’estremo difensore del Chelsea ha ricevuto anche il premio dalla FIFA come “Miglior portiere del torneo” grazie alle strepitose parate che hanno contribuito alla conquista del terzo posto da parte del Belgio.

Pavard è una delle grandi rivelazioni del torneo: oltre al grandissimo gol siglato contro l’Argentina il terzino dello Stoccarda ha dimostrato grande affidabilità e sicurezza.

Altra sorpresa è il centrale della Croazia Domagoj Vida. Roccioso e abile nei colpi di testa, il giocatore del Besiktas ha anche messo la firma su un gol e un assist nella competizione, oltre ad aver assicurato a Subasic un’ottima copertura.

Nel centrocampo della Top 11 non poteva mancare Luka Modric. Premiato come “Miglior giocatore del torneo”, il calciatore del Real Madrid ha sostenuto la sua nazionale grazie a giocate da fuoriclasse, entrando con prepotenza nella corsa al Pallone d’Oro.

Suo compagno di reparto in questa speciale formazione è il connazionale Ivan Rakitic che ha scritto una dedica proprio a Modric: “Per mio fratello Luka, dal mio cuore, è stato il più grande onore condividere con te tutto questo tempo. Ti voglio bene Raketa”.

Nella formazione c’è spazio anche al francese Kantè: il centrocampista del Chelsea ha dimostrato ancora una volta di avere straordinarie capacità fisiche che gli permettono un rendimento ad alto livello per tutti i novanta minuti.

A completare il centrocampo c’è un altro croato: Ante Rebic. L’ex giocatore della Fiorentina si è sempre reso utile alla squadra, aiutando in fase di non possesso e riuscendo a siglare anche una rete, con un enorme aiuto del portiere argentino Caballero.

L’attacco proposto dalla Top 11 è affidato al tridente franco-belga Mbappè, Hazard e Griezmann.

Il giovane giocatore del PSG è stato premiato come “Miglior giovane del torneo” e ha ricevuto elogi anche da Pelè, che lo ha accolto con un tweet nel club dei teenager che hanno segnato in una finale di Coppa del Mondo: “Finalmente un secondo ‘adolescente’ ha segnato un gol in una finale dei Mondiali. Benvenuto nel club Mbappè: è bello avere un po’ di compagnia”. Si, perchè prima della finale l’asso brasiliano era l’unico iscritto al club.

Antoine Griezmann è l’autore della punizione che ha propiziato l’autogol di Mario Mandzukic e sbloccato la finale. Il giocatore dell’Atletico Madrid ha siglato quattro reti nella competizione, come Kylian Mbappè e piazzandosi al secondo posto della classifica marcatori.

A completare la formazione c’è Eden Hazard. Il talentuoso belga ha incantato tutto il mondo con le suo giocate di pura classe, caricandosi sulle spalle la sua nazionale.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 12:35