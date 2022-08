Mondiali volley, Italia in scioltezza con la Cina: Cuba agli ottavi

31-08-2022 22:15

Tutto facile per l’Italia della pallavolo ai Mondiali contro la Cina nell’ultimo match del girone. Gli azzurri hanno liquidato la pratica 25-14, 25-10, 25-14, senza perdere un set e concedendo massimo 14 punti agli avversari. Questo consente all’Italia di qualificarsi come prima in classifica nel proprio girone in cui ha vinto tutte le partite.

Italia, adesso c’è Cuba da battere

C’è però una brutta notizia per i ragazzi di De Giorgi: l’Italia è stata la migliore dell’intera fase a gironi, ma sarà soltanto la terza testa di serie nella fase a eliminazione diretta, visto che Polonia e Slovenia, nonostante abbiano risultati peggiori, sono state “avvantaggiate” dalla FIVB poiché sono padrone di casa. Adesso due giorni di riposo in attesa della sfida contro Cuba (quattordicesima) nella prima partita della fase a eliminazione diretta.

Italia, le statistiche della squadra

Tutti gli azzurri hanno brillato: Simone Giannelli ha dominato su tutto il fronte offensivo, gli schiacciatori Daniele Lavia (14 punti) e Alessandro Michieletto (13 punti, 2 aces) hanno sbagliato molto poco e lo stesso si può dire per l’opposto Yuri Romanò (10 punti, 3 muri). Ottima l’intesa del capitano anche con i centrali Gianluca Galassi (8 punti) e Simone Anzani (7 punti, 3 muri).

Italia, le parole di De Giorgi

Queste le parole del CT Ferdinando De Giorgi al termine del match: “Intanto essere l’allenatore dell’Italia al Mondiale mi riempie d’orgoglio. Oggi sono contento perché stiamo dimostrando di partita in partita di crescere. Dovevamo guardare nel nostro campo e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi nonostante le difficoltà della Cina. I ragazzi sono stati bravissimi in questo percorso che abbiamo intrapreso, il gruppo è compatto e coeso e questo mi dà davvero fiducia. Cuba? Sarà un avversario duro, hanno attacco e battuta davvero insidioso ma pensiamo alle nostre potenzialità”.