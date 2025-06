Al Mondiale per Club negli Usa la sfida non è solo sportiva, ma anche climatica: caldo estremo e alto tasso di umidità stanno creando difficoltà ai giocatori, in particolare delle squadre europee. A Pasadena, in California, al Rose Bowl (lo stesso della finale di Usa ’94 tra Italia e Brasile) si sono registrati 32 gradi a mezzogiorno e umidità al 60%.