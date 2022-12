Mondiale per Club – Buona la prima per Perugia, Renata Volei al tappeto 3-0

09-12-2022 11:10

Anche la Sir Safety Perugia vince e convince nella prima giornata del Mondiale per Club in corso di svolgimento A Betim in Brasile.

Giannelli & co dimostrano un ottimo stato di forma fin dalle prime battute del match con Renata Volei; l’inizio è equilibrato ma quando Perugia accelera gli avversari non riescono più a starle dietro ed il primo parziale si conclude 25-22.

La supremazia prosegue senza intoppi anche nei due set successivi quelli che i ragazzi di Anastasi conquistano rispettivamente con il punteggio di 25-16 e 25-21, firmando così il 3-0 finale. Il primo successo perugino vale la seconda sconfitta per la squadra brasiliana già costretta a salutare l’evento.

Ora arriva l’ostacolo Sada Cruzeiro, chi vince si prenderà il primo posto nella Pool A.