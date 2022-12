Mondiale per Club – Clamoroso: si spengono le luci nel 3° set di Trento-Paykan Club

09-12-2022 00:02

Ha dell’incredibile quello che è successo nel corso del match di volley tra l’Itas Trentino ed il Paykan Club di Teheran.

Michieletto & co vanno in vantaggio 2 set a 0 grazie ai parziali di 25-20 e 25-21 poi nel terzo parziale si ritrovano sempre a rincorrere. Si arriva al 23-24 e Kaziyski annulla il primo big match. Amin non ci sta e firma il 24-25, ma Michieletto in pipe sistema di nuovo il punteggio in perfetto parità.

A questo punto ha dell’incredibile ciò che succede: con Trento al servizio si spengono tutte le luci del palazzetto e le squadre si trovano al buio. Il black-out persiste per circa mezz’ora fin quando iniziano a riaccendersi i primi faretti ma le luci sono ancora troppo basse per ridare il via libera alla gara, i due sestetti, però, riprendono il riscaldamento.