Mondiale Under 20, Italia in semifinale. Dove vederla in tv

L’Italia dell’Under 20 è di nuovo fra le migliori quattro Nazionali al Mondo. A decidere l’accesso alla semifinale in programma martedì 11 giugno, è stato il successo per 4-2 sul Mali, grazie all’autorete di Kone, alla doppietta del solito Pinamonti (autore di quattro centri finora nella rassegna) e al gol della sicurezza timbrato da Frattesi.

Italia-Ucraina in tv, orario e canali

Per strappare il pass per la finalissima, l’Italia deve superare l’Ucraina, ancora imbattuta in questo Mondiale Under 20 e reduce dalla vittoria per 1-0 sulla Colombia nei quarti.

La sfida è in programma per martedì 11 giugno (ore 17:30) a Gdynia e sarà trasmessa in diretta da Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) e da Sky (canale 202 del satellite). La partita sarà inoltre visibile in diretta streaming su pc, tablet e smartphone per tutti su Rai Play e solo per gli abbonati a Sky su Sky Go.

