L'Italia è stata inserita nel girone più complicato

21-04-2023 17:48

Sorteggio sfortunato per l’Italia Under 20 in vista dei Mondiali di categoria che si terranno dal 20 maggio all’11 giugno in Argentina.

Gli Azzurri guidati da Carmine Nunziata, che si presentavano al sorteggio da testa di serie, sono stati inseriti nel gruppo più complicato insieme al temibile Brasile e alla Nigeria, la più forte tra le squadre africane in competizione.

I raggruppamenti:

Girone A: Argentina, Uzbekistan, Guatemala, Nuova Zelanda.

Girone B: Stati Uniti, Ecuador, Fiji, Slovacchia.

Girone C: Senegal, Giappone, Israele, Colombia.

Girone D: Italia, Brasile, Nigeria, Repubblica Dominicana.

Girone E: Uruguay, Iraq, Inghilterra, Tunisia.

Girone F: Francia, Corea del Sud, Gambia, Honduras