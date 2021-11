Mondiali 2022 in Qatar, Platini replica a Blatter

22-11-2021 16:18

L’ex presidente della FIFA Blatter è tornato a parlare dei Mondiali 2022 in Qatar in un’intervista a Le Monde: “Pensavo che non ci sarebbero stati pericoli in grado di scalfire il nostro accordo di principio, avremo assegnato i mondiali 2018 alla Russia e quelli del 2022 agli Stati Uniti. Ma in decisioni così importanti come l’assegnazione di un mondiale è possibile che giri del denaro e che qualcuno se lo metta in tasca”.

Per Blatter l’allora presidente francese Sarkozy fece pressioni su Michel Platini per l’assegnazione al Qatar: “Senza l’intervento dell’ultim’ora di Sarkozy su Platini, il Qatar non avrebbe mai avuto i mondiali. È la prima volta che un intervento politico cambia una grande decisione del mondo del calcio. E sul piano sociale e su quello climatico, è stato un grande errore dare i Mondiali al Qatar”.

L’ex campione della Juventus non ci sta e ha replicato immediatamente a Blatter: “Basta con l’odio, il fango e l’infamia! Sono cinque anni che Blatter fa le stesse affermazioni menzognere e senza fondamento. Ho votato per il mondo arabo per privilegiare lo sviluppo del calcio. I Paesi del mondo arabo si sono candidati sei volte senza successo”.

OMNISPORT