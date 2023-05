Mondiali basket 3x3: per le azzurre buona la prima

All’esordio battuta per 20-15 la Romania. Prossima avversaria la Lituania

31-05-2023 13:08

Esordio vincente per le azzurre alla Fiba 3×3 World in corso di svolgimento al Rathausplatz di Vienna. La prima sfida contrapponeva Italia e Romania: 20-15 il punteggio finale. In giornata è previsto anche un’altra partita, questa volta contro la Lituania.

L’Italia è partita subito bene conquistando realizzando i primi canestri, ma poi la Romania si è riportata sotto. La squadra azzurra ha mantenuto sempre il vantaggio, senza però riuscire a distaccare troppo le avversarie: i punti di vantaggio sono per tutta la partita 4-5.

In campo le azzurre Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Beatrice Del Pero e Sara Madera, allenate dal coach Andrea Capobianco.