Mondiali basket: sarà Italia-Lettonia per il quinto posto, dove vederla in tv e in streaming

L'Italbasket, nonostante l'eliminazione ai quarti, va a caccia del quinto posto: sarà sfida contro la Lettonia di Banchi, mandata ko dalla Germania nei quarti di finale.

06-09-2023 13:01

Nonostante la sconfitta dell’Italia contro gli USA con il risultato di 63-100, non è ancora terminato il percorso degli azzurri al Mondiale di basket 2023. La squadra di Gianmarco Pozzecco, dopo l’eliminazione ai quarti di finale, va a caccia del quinto posto nel torneo iridato. Dunque, per Fontecchio e compagni inizia il conto alla rovescia per la sfida contro la Lettonia, quest’ultima sconfitta ai quarti dalla Germania. La gara è in programma domani, giovedì 7 settembre, con fischio d’inizio alle 10:45 sul parquet del Mall of Asia. Al timone dei baltici un tecnico italiano: Luca Banchi.

Italia-Lettonia, dove vederla in diretta tv e streaming

L’Italbasket si appresta a tornare in campo. La squadra di Pozzecco è pronta ad affrontare la Lettonia: la gara è in programma domani, giovedì 7 settembre, con inizio alle 10:45 alla Mall of Asia Arena. La sfida tra le due squadre sarà trasmessa in diretta su Sky (e in streaming su Now o Sky Go) e su Dazn, per i rispettivi abbonati. La Rai, che ha trasmesso tutte le partite degli azzurri nella prima e nella seconda fase, oltre ai quarti di finale con gli Stati Uniti (843mila persone hanno seguito l’evento su Rai Due), ha previsto la diretta in chiaro anche dei match validi per il torneo per il quinto posto.

Italia ko contro gli USA

L’Italbasket ha raggiunto i quarti di finale del Mondiale dopo 25 anni di astinenza ed ha incontrato gli USA di Paolo Banchero. Gli americani, nettamente favoriti, hanno sbancato il Mall of Asia Arena di Pasay avendo la meglio con il risultato finale di 63-100 interrompendo così la corsa alla medaglia per gli azzurri.

Sguardo ai punteggi di entrambe le squadre, la squadra di Steve Kerr ha gioito grazie ai 24 punti centrati da Bridges e i 18 segnati da Haliburton. Invece, per i ragazzi di Pozzecco, a nulla son serviti i 18 conquistati da Fontecchio. Per l’Italia, a gravare maggiormente, sono stati i soli 7 tiri da tre centrati sui 38 tentati.

Ma, per gli azzurri, non termina qui l’avventura al Mondiale: la squadra di Pozzecco è pronta a tornare nuovamente in campo per il piazzamento tra il quinto e l’ottavo posto. In caso di quinta posizione, per l’Italbasket sarebbe il miglior risultato dal 1978.

Ecco cosa serve all’Italia per un posto a Parigi 2024

Per l’Italbasket, purtroppo, la disputa per il piazziamento tra il quinto e l’ottavo posto al Mondiale 2023 fa svanire ogni speranza per ciò che riguarda un posto a Parigi 2024. Gli azzurri, per poter staccare l’ambito pass, sarebbero dovuti arrivare fino all’ultimo atto del torneo iridato, mandando ko prima gli USA e, in seguito, la vincente tra Germania e Lettonia.

Dunque, opportunità svanita per l’Italbasket che, per poter volare alle Olimpiadi di Parigi 2024, dovrà passare per uno dei quattro tornei pre-olimpici in programma il prossimo anno.