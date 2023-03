Mondiali boxe femminile: Charaabi medaglia certa

L’azzurra conquista la semifinale. Sul ring incontrerà Rinka Kinoshita

22-03-2023 12:03

Sirine Charaabi conquista l’accesso in semifinale ai Mondiali 2023 di boxe femminile in corso di svolgimento a New Delhi (India) nella categoria peso mosca (fino a 52 kg). L’azzurra ha battuto agilmente la mongola Yesugen Oyuntsetseg. Unanime il verdetto: 5-0 (tre 30-27, due 29-28).

Con una medaglia di bronzo certa (negli sport di combattimento vengono assegnate 2 medaglie di bronzo), l’azzurra nella sfida contro la giapponese Rinka Kinoshita (testa di serie numero 2 del tabellone) cercherà di conquistare l’accesso in finale per combattere per l’oro.