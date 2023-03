Alla vigilia della competizione internazionale sono stati sorteggiati i tabelloni delle varie categorie di peso: riflettori accesi sulla punta di diamante azzurra Irma Testa, vicecampionessa mondiale tra le 57 kg.

15-03-2023 20:58

Meno uno ai mondiali di boxe femminile 2023 che dal 16 al 26 marzo terranno banco a New Delhi (India).

Nella giornata di oggi sono stati sorteggiati i tabelloni e gli incroci che vedranno, tra le altre, anche le atlete azzurre in gara.

Proverà subito a prendersi la scena Irma Testa, peso piuma categoria 57 kg, che entrerà in gioco ai sedicesimi di finale: avversaria la vincente tra la keniana Chege e la guatemalteca Reyes. Si trova dall’altra parte del tabellone la detentrice in carica del titolo Yu-Ting Lin, taiwanese, lo scorso anno vincente proprio su Testa.

In gara anche Alessia Mesiano tra i pesi leggeri, ai sedicesimi di finale se la vedrà con la cinese Wenlu Yang, la favorita in questa categoria è la brasiliana Beatriz Ferreira.

Altre italiane in gara Angela Carini (66 kg), Giordana Sorrentino (50 kg), Assunta Canfora (63 kg).