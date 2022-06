Mondiali Budapest: Quadarella bronzo negli 800 stile libero

24-06-2022 20:26

Negli 800 stile libero Simona Quadarella riscatta i deludenti 1500 e agguanta il bronzo col crono di 8’19”00, beffata per l’argento per soli 23 centesimi in 8’18”7 dall’australiana Kiah Melverton. L’oro, per la quinta volta sulla distanza, è andato all’inarrivabile statunitense Katie Ledecky in 8’08”04. Per la 23enne romana è la quarta medaglia mondiale in vasca lunga della carriera, un oro, un argento e due bronzi.

Benedetta Pilato, nella semifinale dei “suoi” 50 rana femminili, è sembrata un po’ stanca ma si è qualificata in scioltezza per la finale malgrado partenza e arrivo non perfetti col miglior tempo, 29”83. Squalificata invece, nella semifinale dei 50 stile libero femminili, Silvia Di Pietro, per essersi mossa prima del dovuto sul blocco di partenza. Nelle semifinali dei 50 dorso maschili Thomas Ceccon ritocca il record italiano stabilito in mattinata in 24”62 migliorandolo a 24”46 qualificandosi per la finale, nella quale è pronto a stupire ancora, col quarto tempo. Eliminato invece Michele Lamberti, sedicesimo.

Nei 200 dorso femminili quarto posto in rimonta per Margherita Panziera in 2’07″27, a 31 centesimi dal gradino più basso del podio conquistato dalla statunitense Rhyan White (2’06”96), oro all’australiana Kaylee McKeown che in 2’05”08 batte di soli 4 centesimi l’altra statunitense Phoebe Bacon (2’05”12). Nei 50 stile libero maschili sesto posto in 21”81 per Lorenzo Zazzeri, già bravo a qualificarsi per la finale. Vince il britannico Benjamin Proud (21”32) davanti allo statunitense Michael Andrew (21”41) e al francese Maxime Grousset (21”57).

Le altre gare. Nei 50 farfalla femminili quarto oro consecutivo sulla distanza per la leggendaria svedese Sarah Sjostrom (24”95) davanti alla francese Melanie Henique (25”31) e alla cinese Yufei Zhang (25”32). Nei 100 farfalla maschili ennesimo oro per l’ungherese Kristof Milak in 50”14 davanti al giapponese Naoki Mizunuma e al canadese Joshua Liendo Edwards.

Chiusura col botto infine nella staffetta 4×100 stile libero mista nella quale l’Australia trionfa facendo il record del mondo in 3’19”38, argento al Canada in 3’20”61, bronzo agli Stati Uniti in 3’21”09. L’Italia chiude settima in 3’25″83 con Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi, Silvia Di Pietro e Chiara Tarantino.