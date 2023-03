Mondiali curling femminile: Italia sconfitta dalla Norvegia

Partita contro la Svezia (ore 14) decisiva per il proseguo nella competizione

24-03-2023 13:09

Norvegia-Italia 6-5. Un risultato che mette a rischio il proseguimento della nazionale azzurra ai Mondiali 2023 di curling femminile in corso in Svezia. Con questa sconfitta, la quinta incassata su undici partite giocate che porta l’Italia al quinto posto, il futuro è appeso a un doppio filo: la vittoria contro la Svezia (in programma alle 14 di oggi) e una combinazione a nostro favore nelle gare delle avversarie.

Le prime due classificate del round robin passano vanno direttamente alla semifinale, mentre quelle tra la terza e la sesta posizione vanno ai playoff di ammissione.