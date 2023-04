Mondiali curling: USA sconfitti, contro la Svezia per continuare il sogno

Risultato schiacciante per gli azzurri (11-4). Oggi le sfide contro la Svezia e la Repubblica Ceca

06-04-2023 08:54

Nessuna incertezza per gli azzurri del curling ai Mondiali di Ottawa (Canada). Non importa che di fronte abbiano i campioni olimpici di PyeongChang 2018, né che si tratti di uno scontro decisivo per entrare nelle prime sei squadre della classifica generale e continuare il sogno mondiale nei playoff. Contro gli Stati Uniti la formazione italiana composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella è riuscita a chiudere la partita con ben tre end di anticipo. Il risultato a loro favore è schiacciante: 11-4.

Ora l’Italia dovrà continuare la serie positiva di vittorie anche contro la Svezia e la Repubblica Ceca. Domani, invece, la sfida con il Giappone, molto probabilmente un vero e proprio spareggio per il sesto posto.