Mondiali del Qatar, Zanetti elogia Lautaro

21-11-2022 11:42

Tra le candidate o comunque tra le favorite alla vittoria del Mondiale del Qatar l’Argentina.

A la Nacion ne ha così parlato l’ex calciatore Javier Zanetti, soffermandosi su un giocatore che conosce bene, ovvero Lautaro Martinez.

“Spero che Lauti faccia tanti gol. Con noi all’Inter ha avuto una crescita notevole, ha aggiunto delle cose al suo gioco. Fino a diventare un punto di riferimento per il suo club e la nazionale”.

E poi: “Ha un grande futuro; non ha raggiunto il suo top. Sarà il suo primo Mondiale e gli ho detto di divertirsi molto. Ha una cultura del lavoro molto consolidata e questo lo influenza anche per fare la differenza in campo. Dal modo in cui gioca sembra un veterano”.