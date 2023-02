Mondiali, delusione Goggia: "Non intacca la carriera e chi sono"

La bergamasca dopo la discesa: "Ci sono delusione e dispiacere, ho dato tutto quello che avevo".

11-02-2023 13:03

Dopo discesa ai Mondiali, Sofia Goggia non ha nascosto l’amarezza: “Ci sono delusione e dispiacere, ho dato tutto quello che avevo – ha detto alla ‘Rai’ – Ho preso dentro lo sci, non avevo nemmeno capito di aver inforcato. La dinamica è stata così veloce che ho chiuso la gara, poi me ne sono accorta guardando il replay. Nelle prove non avevo mai dominato, ma si poteva fare la differenza in 2-3 punti. Era una discesa alla portata di tante atlete. Arrivavo con una condizione non eccezionale, anche se ero la favorita”.

Sofia Goggia però continua a testa alta: “Non ho nulla da recriminarmi, peccato per la medaglia. Questo non scalfisce la carriera e il valore che ho, ora digerisco il dispiacere e poi si focalizza sui prossimi appuntamenti. Siamo una squadra forte e competitiva, oggi però non lo abbiamo dimostrato come al solito”.