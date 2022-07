Mondiali di atletica 2022: Vallortigara in finale nell'alto femminile senza errori

16-07-2022 23:21

Non era una mattinata di grandi speranze per l’Italia, la seconda dei mondiali di atletica di Eugene, e soprattutto c’erano solo tre presenze per i nostri colori. Invece Elena Vallortigara, 30enne nativa di Schio, ha concluso al primo posto insieme ad altre quattro atlete le qualificazioni del salto in alto femminile issandosi fino a 1,93 (1,81 1,86 e 1,90 le misure intermedie) senza commettere neanche un errore.

Nel triplo femminile purtroppo Ottavia Cesonaro non è andata oltre i 13,63 metri classificandosi ventiduesima e non qualificandosi per la finale. Nei 400 ostacoli maschili non si qualifica neanche Mario Lambrughi, quinto nella quinta batteria in 50″18.

“Sono orgogliosa per questa qualificazione – ha detto Vallortigara – riuscire a farcela senza alcune errore è bellissimo. Sogno una medaglia, certo, la sogno da tanto tempo. Spero che la finale mi apra ancora una porta, perché questa qualificazione mi ha tolto un grande peso. Ora è davvero tutto possibile”.

Per quanto riguarda le finali di giornata, l’etiope Letesenbet Gidey ha vinto l’oro nei 10000 metri femminili col tempo di 30’09”94, battendo in volata per soli 8 e 13 centesimi le keniane Hellen Obiri, argento, e Margaret Chelimo Kipkemboi, bronzo. Doppietta polacca nel lancio del martello maschile con Pawel Fajdek che vince l’oro (81,98) davanti al connazionale Wojciech Nowicki, argento (81,03), bronzo al norvegese Eivind Henriksen (80,87).