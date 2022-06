Mondiali beach volley, anche Scampoli/Bianchin ai sedicesimi

14-06-2022 17:21

Buone notizie per i colori azzurri dal Foro Italico di Roma dove si stanno disputando i Mondiali di beach volley. Nella giornata dedicata ai lucky losers le azzurre Scampoli/Bianchin, che avevano chiuso la propria pool al terzo posto, hanno superato la coppia cilena Rivas Zapata/Vorppahl Villablanca con il punteggio di 2-1 centrando così la qualificazione per i sedicesimi di finale. Parziali di 21-13, 19-21, 15-8).

“Siamo sulla strada giusta, ci stiamo avvicinando” ha dichiarato al termine del match Margherita Bianchin.

Nella giornata di lunedì avevano detto addio alla competizione Windisch/Cottafava nel tabellone maschile e le sorelle Orsi/Toth in quello femminile a causa del forfait di Viktoria per l’infortunio al ginocchio sinistro.

Mercoledì via al tabellone ad eliminazione diretta. Cinque, sulle nove che si erano presentate al via della competizione, le coppie italiane presenti: nel tabellone femminile, oltre a Scampoli/Bianchin, saranno in lizza Menegatti/Gottardi (seconde nell propria pool), mentre tra gli uomini saranno in corsa Lupo/Ranghieri, Carambula/Rossi e Nicolai/Cottafava, tutte prime classificate al termine dei rispettivi gironi.