Mondiali di Budapest 2022, staffette miste in finale

25-06-2022 10:18

Obiettivo centrato per le staffette miste dell’Italia che ottengono il pass per l’ultima giornata dei Mondiali di nuoto in corso a Budapest.

La staffetta 4×100 mista maschile, bronzo a Tokyo può puntare e ambire a un buon piazzamento sfruttando anche l’assenza di Caleb Dressel. Ceccon, Martinenghi, Codia e Zazzeri si qualificano con il terzi tempo assoluto.

Insieme alla Nazionale italiana ci sono anche Usa, Francia, Australia, Gbr, Cina, Germania, Austria.

Martinenghi dopo la batteria ha spiegato: “Questa mattina abbiamo fatto una staffetta molto tranquilla. Credo niente di diverso da quello che ci aspettavamo. Questa mattina io e Thomas avevamo l’idea di tenerci un po’ di più, così è stato ed è venuta una buona staffetta da terzo tempo, quindi bene”.

Le ragazze, centrano lo stesso obiettivo: Scalia, Castiglioni, Di Liddo e Di Pietro ottengono il quinto tempo. Finaliste: Australia, Olanda, Svezia, Canada Cina, Usa, e Francia.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18.00 attesa per i 50 rana di Benedetta Pilato e per gli 800 stile di Gregorio Paltrinieri.