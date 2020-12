La FIFA ha deciso di allargare da 24 a 32 squadre la prossima edizione dei Mondiali femminili in programma in Australia e Nuova Zelanda nel 2023. La motivazione, precisa la federcalcio internazionale, è il grande successo avuto dall’edizione del 2019”, giocata in Francia e vinta dagli Stati Uniti in finale sull’Olanda per 2-0, “per continuare così a promuovere la crescita del calcio femminile”.

OMNISPORT | 24-12-2020 17:58