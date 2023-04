Mondiali di Curling: fuori Constantini e Arman

Decisiva la sconfitta con l’Estonia (6-7)

26-04-2023 14:15

Il percorso di Stefania Constantini e Sebastiano Arman ai Mondiali di curling doppio misto, in corso a Gangneung (Corea del Sud), si ferma con la sconfitta nella partita con l’Estonia per 6-7. I due azzurri devono ancora affrontare la sfida contro la Danimarca, ma questa non cambierà nulla nel discorso per le eliminazioni. L’Italia si è mostrata poco lucida nei momenti decisivi e questo ha permesso agli avversari di rimontare.

Al momento i mondiali di Constantini e Arman hanno registrato tre vittorie – contro la Repubblica Ceca (7-4), l’Ungheria (8-4) e l’Olanda (8-6) – e quattro sconfitte contro Australia (1-7), Canada (4-8), Scozia (6-8) e l’odierna contro l’Estonia.