Mondiali di Eugene: è il giorno di Tortu e Desalu

18-07-2022 15:04

I due campioni olimpici della staffetta 4×100, Filippo Tortu e Fausto Desalu fanno, nella notte italiana, il debutto al Mondiale di Eugene in corso da venerdì in Oregon.

I due azzurri saranno impegnati nelle batterie dei 200 metri dalle 2.05.

Desalu correrà nella quarta batteria, in quarta corsia, con l’argento olimpico Kenny Bednarek (Usa) in seconda. Tortu incontrerà nella sesta batteria (quinta corsia) il campione olimpico Andre De Grasse (Canada, in seconda).

Accedono alla semifinale i primi tre, più tre tempi di recupero. Primo turno anche per Dalia Kaddari nei 200 al femminile: la sarda è nella prima batteria, in quarta corsia, alle 3 di notte al fianco della giamaicana argento dei 100 Shericka Jackson (quinta corsia). Pass per le prime tre più sei tempi. Comincia anche il Mondiale di Daisy Osakue, nel turno di qualificazione del disco alle 2.10: per la promozione diretta serve 64,00, altrimenti bisogna rimanere tra le prime dodici.